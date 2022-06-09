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Западная артиллерия уже приносит пользу Украине, - Ким

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 04:34
Западная артиллерия уже приносит пользу Украине, - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Поставляемые с Запада артиллерийские системы уже приносят пользу Украине, и это всего лишь вопрос времени, когда ВСУ отвоюют значительные территории на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в комментарии Reuters.

Он подчеркнул, что украинские силы добились "некоторых успехов" в последние недели в контратаке в соседней Херсонской области.

На вопрос, когда западное оружие начнет действовать против российских войск Ким ответил: "Это уже происходит... и мы добьемся большего успеха".

"Мы говорим об артиллерии. Она уже работает в нашем регионе", - заявил глава Николаевской ОВА.

При этом он отказался говорить, какие именно западные артиллерийские системы были задействованы.

По словам Кима, для значительного прорыва на юге, например, для возвращения контролируемого Россией анклава Херсонской области над рекой Днепр, Украине, вероятно, потребуется больше живой силы. Этого можно добиться либо за счет высвобождения сил на востоке, либо за счет дополнительной мобилизации.

Он также заявил, что Киев понимает, что все еще существует риск того, что Россия снова нападет на Николаев и Запорожье.

"Я думаю в ближайшие месяцы у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки", - сказал Ким.

Напомним, Ким рассказал, когда в Николаеве будет решен вопрос подачи питьевой воды.

Ранее Ким рассказал, почему Россия усилила обстрелы Николаева.

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