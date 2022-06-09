Західна артилерія вже приносить користь Україні, - Кім

Артилерійські системи, що поставляються із Заходу, вже приносять користь Україні, і це всього лише питання часу, коли ЗСУ відвоюють значні території на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кима в коментарі Reuters .

Він підкреслив, що українські сили домоглися "деяких успіхів" в останні тижні в контратаці в сусідній Херсонській області.

На питання, коли Західна зброя почне діяти проти російських військ Кім відповів: "Це вже відбувається... і ми досягнемо більшого успіху".

"Ми говоримо про артилерію. Вона вже працює в нашому регіоні", - заявив глава Миколаївської ОВА.

При цьому він відмовився говорити, які саме західні артилерійські системи були задіяні.

За словами Кіма, для значного прориву на півдні, наприклад, для повернення контрольованого Росією анклаву Херсонської області над річкою Дніпро, Україні, ймовірно, буде потрібно більше живої сили. Цього можна домогтися або за рахунок вивільнення сил на сході, або за рахунок додаткової мобілізації.

Він також заявив, що Київ розуміє, що все ще існує ризик того, що Росія знову нападе на Миколаїв і Запоріжжя.

"Я думаю в найближчі місяці у них є деякі можливості для наступу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки ми не бачимо ні перегрупування, ні великих скупчень військ для атаки", - сказав Кім.