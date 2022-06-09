ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Західна артилерія вже приносить користь Україні, - Кім

Новость на русском →
Четвер 09 червня 2022 04:34
Західна артилерія вже приносить користь Україні, - Кім Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Артилерійські системи, що поставляються із Заходу, вже приносять користь Україні, і це всього лише питання часу, коли ЗСУ відвоюють значні території на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кима в коментарі Reuters.

Він підкреслив, що українські сили домоглися "деяких успіхів" в останні тижні в контратаці в сусідній Херсонській області.

На питання, коли Західна зброя почне діяти проти російських військ Кім відповів: "Це вже відбувається... і ми досягнемо більшого успіху".

"Ми говоримо про артилерію. Вона вже працює в нашому регіоні", - заявив глава Миколаївської ОВА.

При цьому він відмовився говорити, які саме західні артилерійські системи були задіяні.

За словами Кіма, для значного прориву на півдні, наприклад, для повернення контрольованого Росією анклаву Херсонської області над річкою Дніпро, Україні, ймовірно, буде потрібно більше живої сили. Цього можна домогтися або за рахунок вивільнення сил на сході, або за рахунок додаткової мобілізації.

Він також заявив, що Київ розуміє, що все ще існує ризик того, що Росія знову нападе на Миколаїв і Запоріжжя.

"Я думаю в найближчі місяці у них є деякі можливості для наступу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки ми не бачимо ні перегрупування, ні великих скупчень військ для атаки", - сказав Кім.

Нагадаємо, Кім розповів, коли в Миколаєві буде вирішено питання подачі питної води.

Раніше Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виталий Ким Війна Росії проти України
NEWS
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає