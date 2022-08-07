ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Западе встревожены сотрудничеством Турции с Россией и намекают на санкции, - FT

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 07 августа 2022 13:44
На Западе встревожены сотрудничеством Турции с Россией и намекают на санкции, - FT Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin_ru)
Автор: Наталья Юрченко

На Западе обеспокоены усилением сотрудничества между Турцией и Россией. Анкаре могут грозить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что ЕС "все пристальнее" следит за контактами двух президентов. Недавняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала недовольство в Брюсселе. Там считают, что Турция может превратиться в платформу для торговли с Россией.

Один из европейских чиновников подтвердил в комментарии СМИ, что Анкару пытаются предупредить об "опасениях".

Другой собеседник издания предположил, что западные компании могут призвать либо прекратить сотрудничество с Турцией, либо сократить связи с ней. Другие источники издания указывают, что в Брюсселе пока не ведут официальных разговоров о последствиях для Анкары.

Что известно о сотрудничестве Турции и России?

Напомним, что 5 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели личную встречу, которая длилась более четырех часов.

Позже стало известно, что турецкий лидер согласился платить за российский газ в рублях.

Кроме того, в Турции некоторые банки начнут работать с российскими картами "Мир".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Российская Федерация Евросоюз Запад Санкции
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз