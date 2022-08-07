На Заході стривожені співпрацею Туреччини з Росією і натякають на санкції, - FT
На Заході стурбовані посилення співпраці між Туреччиною та Росією. Анкарі можуть загрожувати санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначає, що ЄС "дедалі пильніше" стежить за контактами двох президентів. Недавня зустріч Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана викликала невдоволення у Брюсселі. Там вважають, що Туреччина може перетворюється на платформу для торгівлі з Росією.
Один із європейських чиновників підтвердив у коментарі ЗМІ, що Анкару намагаються попередити про "побоювання".
Інший співрозмовник видання припустив, що західні компанії можуть закликати або припинити співпрацю з Туреччиною, або скоротити зв'язки з нею. Інші джерела видання вказують, що у Брюсселі поки не ведуть офіційних розмов про наслідки для Анкари.
Що відомо про співпрацю Туреччини та Росії?
Нагадаємо, що 5 серпня Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган провели особисту зустріч, яка тривала понад чотири години.
Пізніше стало відомо, що турецький лідер погодився платити за російський газ у рублях.
Крім того, у Туреччині деякі банки почнуть працювати з російськими картами "Мир".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.