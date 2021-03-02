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На западе Украины возможны затопления домов из-за подъема уровня воды в реках

Новина українською → Львовская область, Вторник 02 марта 2021 21:44
На западе Украины возможны затопления домов из-за подъема уровня воды в реках Фото: подтопления (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской и Волынской областях ожидается продолжение подъема уровней воды до 0,7 метра. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Со среды, 3 марта, до пятницы, 5 марта, продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м (над текущими уровнями воды) с выходом воды и последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

"Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопления сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области, Житомирской области и Червонограда (р.Солокия приток Западного Буга в Львовской области).

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

"На реке Рато возле села Межириччя (приток Западного Буга во Львовской области) возможно превышение отметок частичного затопления отдельных объектов, домов в селах Селец, Междуречье", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +11 градусов, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Отметим, в Украине в марте ожидается переменчивая погода.

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