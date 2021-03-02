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Снег с дождем в трех областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 08:00
Снег с дождем в трех областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 2 марта, на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +11 градусов, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня мокрый снег будет идти в Сумской, Харьковской и Луганской областях. На всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +13, а ночью она составит от -4 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +8 градусов, а ночью от -3 до +1.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +2 до +8, а ночью столбики термометров покажут -4 +2 градуса.

Снег с дождем в трех областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +3 до +7, а ночью от -2 до +1 градуса.

Снег с дождем в трех областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по прогнозам синоптиков, в первые дни весны погода в Украине ухудшится. Часть страны накроют мокрый снег и дождь. Также местами ожидается гололед на дорогах.

Кроме того, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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