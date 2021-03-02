Снег с дождем в трех областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 2 марта, на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +11 градусов, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня мокрый снег будет идти в Сумской, Харьковской и Луганской областях. На всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +13, а ночью она составит от -4 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +8 градусов, а ночью от -3 до +1.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +2 до +8, а ночью столбики термометров покажут -4 +2 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +3 до +7, а ночью от -2 до +1 градуса.