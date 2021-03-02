На заході України можливі затоплення будинків через підйом рівня води в річках

У Львівській та Волинській областях очікується продовження підйому рівнів води до 0,7 метра. Можливе затоплення сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

З середи, 3 березня, до п'ятниці, 5 березня, продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м над поточними рівнями води) з виходом води і подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

"Можливе досягнення відміток підтоплення господарських споруд і затоплення сільськогосподарських угідь в прирічкових населених пунктах Волинської області, Житомирській області та Червонограда (р. Солокія притока Західного Бугу у Львівській області).

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

"На річці Рато біля села Межиріччя (притока Західного Бугу у Львівській області) можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих об'єктів, будинків в селах Сілець, Межиріччя", - йдеться в повідомленні.