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На заході України можливі затоплення будинків через підйом рівня води в річках

Новость на русском → Львівська область, Вівторок 02 березня 2021 21:44
На заході України можливі затоплення будинків через підйом рівня води в річках Фото: підтоплення (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У Львівській та Волинській областях очікується продовження підйому рівнів води до 0,7 метра. Можливе затоплення сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

З середи, 3 березня, до п'ятниці, 5 березня, продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м над поточними рівнями води) з виходом води і подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

"Можливе досягнення відміток підтоплення господарських споруд і затоплення сільськогосподарських угідь в прирічкових населених пунктах Волинської області, Житомирській області та Червонограда (р. Солокія притока Західного Бугу у Львівській області).

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

"На річці Рато біля села Межиріччя (притока Західного Бугу у Львівській області) можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих об'єктів, будинків в селах Сілець, Межиріччя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на сході та півночі України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень у країні буде коливатися від +2 до +11 градусів, а вночі будуть спостерігатися заморозки.

Відзначимо, в Україні в березні очікується мінлива погода.

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