На западе Украины возможны затопления домов из-за подъема уровня воды в реках

Также в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец ожидается местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Спасатели сообщают, что на участке г.Рата Волица - Междуречье (Львовская область) ожидается продолжение подъема уровней воды на 20 часов 28 февраля с последующим затопления пойм.

"Возможно достижение и превышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных усадеб и домов в Красноградском районе Львовской области (оранжевый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также на реках бассейна Притяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 часов утра.

Возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица г.Горынь Ровенской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области i Заречнянском районе Ровенской области.