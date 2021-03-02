UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На западе Украины возможны затопления домов из-за подъема уровня воды в реках

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области ожидается продолжение подъема уровней воды до 1 метра. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец ожидается местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Спасатели сообщают, что на участке г.Рата Волица - Междуречье (Львовская область) ожидается продолжение подъема уровней воды на 20 часов 28 февраля с последующим затопления пойм.

"Возможно достижение и превышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных усадеб и домов в Красноградском районе Львовской области (оранжевый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также на реках бассейна Притяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 часов утра.

Возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица г.Горынь Ровенской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области i Заречнянском районе Ровенской области.

Напомним, сегодня на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +11 градусов, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Отметим, в Украине в марте ожидается переменчивая погода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины затоплениепаводок
Читайте также
Из-за повышения уровня воды в Припяти ожидается подтопление в двух областях
В двух западных областях ожидают повышение уровня воды в реках
Прогноз погоды