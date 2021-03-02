На заході України можливе затоплення будинків через підйом рівня води в річках

У Львівській області очікується продовження пiдйому рiвнiв води до 1 метру. Можливе затоплення сільськогосподарських угiдь.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також на початку Днiстровського водосховища на дiлянцi Рухотин - Жванець очiкується мiсцями скресання криги, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.
Рятувальники повідомляють, що на дiлянцi р.Рата Волиця - Межирiччя (Львiвська область) очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 20 годину 28 лютого з подальшим затоплення заплав.
"Можливе досягнення та перевищення вiдмiток затоплення господарських об’єктів, окремих садиб та будинків у Червоноградському районi Львiвської області (рiвень небезпеки помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.
Також на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 8 годину ранку.
Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця р.Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.
Нагадаємо, сьогодні на сході та півночі України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в країні буде коливатись від +2 до +11 градусів, а вночі спостерігатимуться заморозки.
Зазначимо, в Україні в березні очікується мінлива погода.