На западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений

Во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен подъем уровней воды на реках. Есть угроза подтоплений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями.
Местами возможно затопление пойм, приречных сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый).
Напомним, из-за непогоды в Украине без света остались почти 170 населенных пунктов.
Отметим, в Украине синоптики прогнозируют жару в течение дня 16 июля. В то же время, в некоторых регионах ожидается дождливая погода.