На заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень

У Львівській та Івано-Франківській областях можливий підйом рiвнiв води на річках. Є загроза підтоплень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,5 - 2,5 м над рiвнями.
Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь (І рівень небезпеки - жовтий).
Нагадаємо, через негоду в Україні без світла залишились майже 170 населених пунктів.
Зазначимо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.