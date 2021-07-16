Из-за непогоды в Украине без света остались почти 170 населенных пунктов

По состоянию на 7 утра 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) без света остались 169 населенных пунктов. Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Так, обесточивание произошло в трех областях. Во Львовской – в 79 населенных пунктах, в Закарпатской – в 59 и в Сумской – в 31).

Напомним, в Украине синоптики прогнозируют жару в течение дня 16 июля. В то же время, в некоторых регионах ожидается дождливая погода.

РБК-Украина писало, что погода после аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, изменится. Синоптики прогнозируют, что температура снизится до комфортных летних градусов и будет такой до самого конца месяца.