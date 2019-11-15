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На западе Украины сегодня похолодает

Новости » Общество     15.11.2019 - 08:00
На западе Украины сегодня похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях дожди

Погода в Украине 15 ноября ухудшится, передают дожди и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях, а именно в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Волынской, Житомирской, пройдут дожди. Там днем температура воздуха составит +7+11, ночью ожидается +3+7.

В Житомиській, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях облачно. Днем ожидается +7+10, а ночью +2+5.

На западе Украины сегодня похолодает

На востоке страны сегодня без дождей, но холодно. Днем +8+10, а ночью +1+4. Юг Украины тоже без осадков, днем ожидается +13+16, а ночью +7+9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно. Днем ожидается +8+10, а ночью +3+5.

На западе Украины сегодня похолодает

Напомним, в пятницу в Киеве ожидается погода без существенных осадков. Синоптики предупреждают о порывистом юго-восточном ветре.

Также сегодня, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине возможен небольшой дождь, в западных областях.

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