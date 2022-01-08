UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На западе Украины растут уровни воды в реках. Возможны подтопления

Автор: Илона Свиридова

По состоянию на 8 января на западе Украины продолжается рост уровней воды в реках. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на Закарпатье на реках Латорица и Тиса в районе Чопа продолжится рост уровней воды:

  • на Латорице на 0,3 - 0,6м, с содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением автодороги с. М. Геевцы - с.Тисянка (II уровень опасности -оранжевый);
  • на Тисе на 1,5 - 2,0 м, с выходом воды на пойму (I уровень опасности - желтый).

Кроме того, 8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м, местами возможен начальный выход воды.

А на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м, местами возможен выход воды на пойму.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье во время наводнения на этой неделе в реку упал подросток. Его тело нашли в 10 километрах ниже по течению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине