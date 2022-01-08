На западе Украины растут уровни воды в реках. Возможны подтопления

По состоянию на 8 января на западе Украины продолжается рост уровней воды в реках. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях.

Сообщается, что на Закарпатье на реках Латорица и Тиса в районе Чопа продолжится рост уровней воды:

на Латорице на 0,3 - 0,6м, с содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением автодороги с. М. Геевцы - с.Тисянка (II уровень опасности -оранжевый);

на Тисе на 1,5 - 2,0 м, с выходом воды на пойму (I уровень опасности - желтый).

Кроме того, 8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м, местами возможен начальный выход воды.

А на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м, местами возможен выход воды на пойму.