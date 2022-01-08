На западе Украины растут уровни воды в реках. Возможны подтопления

По состоянию на 8 января на западе Украины продолжается рост уровней воды в реках. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на Закарпатье на реках Латорица и Тиса в районе Чопа продолжится рост уровней воды:
Кроме того, 8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м, местами возможен начальный выход воды.
А на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м, местами возможен выход воды на пойму.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье во время наводнения на этой неделе в реку упал подросток. Его тело нашли в 10 километрах ниже по течению.