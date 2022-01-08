RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На заході України зростають рівні води в річках. Можливі підтоплення

Автор: Ілона Свиридова

Станом на 8 січня на заході України триває зростання рівнів води в річках. Рятувальники попереджають про можливі підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на Закарпатті на річках Латориця і Тиса в районі Чопа продовжиться зростання рівнів води:

  • на Латориці на 0,3-0,6 м, з вмістом високого шару води на заплаві, підтопленням автодороги с. М. Геївці - с. Тисянка (II рівень небезпеки-помаранчевий);
  • на Тисі на 1,5 - 2,0 м, з виходом води на заплаву (I рівень небезпеки - жовтий).

Крім того, 8-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується підйом рівнів води на 0,1 - 0,5 м, місцями можливий початковий вихід води.

А на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,3 м, місцями можливий вихід води на заплаву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті під час повені цього тижня в річку впав підліток. Його тіло знайшли за 10 кілометрів нижче за течією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні