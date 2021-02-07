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На западе Украины повышается уровень воды: возможны подтопления дорог и угодий

Автор: РБК-Украина

На реках в западных областях Украины 7-8 февраля ожидается повышение уровней воды. В связи с этим местами возможны подтопления автодорог и сельхозугодий.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В воскресенье ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 8 утра 6 февраля):

на р. Латорица - г. Чоп на 0,3-0,5 м, с подтоплением автодороги с. Малые Геевцы - с. Тисянка на Левобережной заводи (уровень опасности желтый);

на р. Тиса - г. Чоп на 0,8 - 1,3 м, с возможным начальным выходом воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).

Указано, что 7-8 февраля за счет усиления льдообразующих процессов на реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратнивском районе Волынской области.

Кроме того, 8-9 февраля на реках Закарпатской области на фоне высокой водности прогнозируется повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями, однако без негативных последствий. Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, из-за захламления русел проток и водоотводных канав.

ГСЧС информирует, что выход воды на пойму вероятен и на реке Латорица - город Мукачево и реке Старая - село Зняцево (уровень опасности желтый).

Также в нижних течениях реки Латорица - город Чоп сохранится высокий слой воды на заводи (уровень опасности желтый).

По данным спасателей, в нижних течениях реки Боржава сохранится вода на заводи с медленным повышением уровня воды. В результате возможно подтопление дороги Шаланки - В. Комяты и сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М. Комяты (уровень опасности оранжевый).

Напомним, в течение 30 января - 1 февраля на реке Припять в створе поста Речица наблюдался подъем воды. Интенсивность составляла 1-5 см в сутки.

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