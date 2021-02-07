На заході України підвищується рівень води: можливі підтоплення доріг і угідь

У неділю очікується підвищення рівнів води (над рівнями станом на 8 ранку 6 лютого):

на р. Латориця - м.Чоп на 0,3-0,5 м, з підтопленням автодороги с. Малі Геївці - с. Тісянка на Лівобережній заплави (рівень небезпеки жовтий);

на р. Тиса - м.Чоп на 0,8 - 1,3 м, з можливим початковим виходом води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий).

Зазначено, що 7-8 лютого за рахунок посилення кригоутворюючих процесів на річках басейну Прип'яті - на 0,1-0,5 м можливе досягнення позначки затоплення присадибних ділянок у Ратнівському районі Волинської області.

Крім того, 8-9 лютого на річках Закарпатської області на тлі високої водності прогнозується підвищення рівнів води на 0,5-1,2 м над поточними рівнями, однак без негативних наслідків. Очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах, через захаращення річищ проток і водовідвідних канав.

ДСНС інформує, що вихід води на заплаву можливий і на річці Латориця - місто Мукачево і річці Стара - село Зняцьово (рівень небезпеки жовтий).

Також у нижніх течіях річки Латориця - місто Чоп збережеться високий шар води на заплаві (рівень небезпеки жовтий).

За даними рятувальників, у нижніх течіях річки Боржава збережеться вода на заплаві з повільним підвищенням рівня води. В результаті можливе підтоплення дороги Шаланки - В. Ком'яти й сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Каменська, В. Ком'яти, М. Ком'яти (рівень небезпеки помаранчевий).