Из-за повышения уровня воды в Припяти ожидается подтопление в двух областях

Фото: река (Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение 30 января - 1 февраля на реке Припять в створе поста Речица продолжится подъем воды. Интенсивность будет составлять 1-5 см в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области.

В дальнейшем возможно затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешевскму районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см).

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года среднемесячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.