На западе Украины потеплело до +25: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

В западной части Украины, кроме Черновицкой области, сегодня сухо. Температура воздуха днем составит +15+25, а ночью +6+10.

В северных областях сегодня дожди, как и в восточных, центральных и южных. На севере днем будет +13+16, а ночью +7+10. В восточных областях днем будет +14+17, а ночью +5+7.

Центр страны также накроет дождем. Сухо будет только в Киевской области. Днем в центральных регионах будет +14+17, а ночью +7+10. На юге днем будет +15+18, а ночью +7+10.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +8+10.