На западе Украины потеплело до +25: прогноз погоды на сегодня

В западные области Украины пришло долгожданное потепление до +25 градусов. Однако, на востоке страны будут дожди.
В западной части Украины, кроме Черновицкой области, сегодня сухо. Температура воздуха днем составит +15+25, а ночью +6+10.
В северных областях сегодня дожди, как и в восточных, центральных и южных. На севере днем будет +13+16, а ночью +7+10. В восточных областях днем будет +14+17, а ночью +5+7.
Центр страны также накроет дождем. Сухо будет только в Киевской области. Днем в центральных регионах будет +14+17, а ночью +7+10. На юге днем будет +15+18, а ночью +7+10.
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +8+10.
Напомним, синоптики рассказали, когда Украину ждет потепление.
Однако, ожидается, что погода в Украине принесет похолодание и дожди с грозами в среду, 12 мая.