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На заході України потеплішало до +25: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

У західні області України прийшло довгоочікуване потепління до +25 градусів. Втім, на сході країни будуть дощі.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західній частині України, крім Чернівецької області, сьогодні сухо. Температура повітря вдень складе +15+25, а вночі +6+10.

У північних областях сьогодні дощі, як і в східних, центральних та південних. На півночі вдень буде +13+16, а вночі +7+10. У східних областях вдень буде +14+17, а вночі +5+7.

Центр країни також накриє дощем. Сухо буде тільки у Київській області. Вдень у центральних регіонах буде +14+17, а вночі +7+10. На півдні вдень буде +15+18, а вночі +7+10.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +8+10.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління.

Втім, очікується, що погода в Україні принесе похолодання і дощі з грозами в середу, 12 травня.

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