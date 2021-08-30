UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На западе Украины поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о поднятии уровня воды в реках на западе Украины. В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование местного и склонного стока.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уровень воды поднимется на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-1,0 метра.

Также уровень поднимется на реках бассейна Днестра (Львовской, Ивано-Франковской области) на 0,3 - 1,3 м.

Возможно поднятие уровня воды в р. Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1-5 см с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичным затоплением пастбищ (уровень опасности желтый).

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода