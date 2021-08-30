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На заході України підніметься рівень води в річках. Є загроза підтоплень

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про підняття рівня води в річках на заході України. В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування місцевого та схилового стоку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рівень води підніметься на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), рiчках басейнiв Прута та Сiрету (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,2-1,0 метри.

Також рівень підніметься на рiчках басейну Днiстра (Львiвської, Iвано-Франкiвської області) на 0,3- 1,3 м.

Можливе підняття рівня води в р. Прип’ять в створі поста Річиця (Волинська область) з добовою інтенсивністю 1-5 см з можливим досягненням відмітки виходу води на заплаву і часткового затоплення пасовищ (рівень небезпеки жовтий).

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