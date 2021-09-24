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На западе Украины из-за подъема воды в реке объявили угрозу подтоплений

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Пятница 24 сентября 2021 14:25
На западе Украины из-за подъема воды в реке объявили угрозу подтоплений Фото: во Львовской области возможны подтопления (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

На западе Украины прогнозируется подъем уровня воды в реках из-за дождей. Есть угроза подтоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Угроза подтоплений будет существовать в течение 24-26 сентября на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская во Львовской области.

Там ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы (І уровень опасности - желтый).

Напомним, сегодня во всех регионах Украины ожидается пасмурная и дождливая погода.

Кроме того, в Украине 24 сентября объявлено штормовое предупреждение.

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ГСЧС
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