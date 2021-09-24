ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На заході України через підйом води у річці оголосили загрозу підтоплень

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 14:25
На заході України через підйом води у річці оголосили загрозу підтоплень Фото: у Львівській області можливі підтоплення (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

На заході України прогнозується підйом рівня води в річках через дощі. Є загроза підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Загроза підтоплень існуватиме протягом 24-26 вересня на річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька у Львівській області.

Там очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 - 0,3 метра над рiвнем з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України очікується похмура і дощова погода.

Крім того, в Україні 24 вересня оголошено штормове попередження.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді
Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією