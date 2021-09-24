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Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

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Пятница 24 сентября 2021 08:00
Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня пасмурно и дождливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 24 сентября, во всех регионах Украины ожидается пасмурная и дождливая погода. При этом в западных областях прогнозируется сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В течение дня во всех регионах Украины прогнозируется пасмурная и дождливая погода. В северных областях температура воздуха днем ​​составит +9 +13 градусов, а ночью опустится до +4 +7.

На западе страны также ожидается сильный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с. Столбики термометра днем ​​покажут +11 +17, а ночью +6 +10 градусов.

Температура воздуха в восточных областях днем ​​будет колебаться в пределах +8 +15 градусов, а ночью +4 +6.

На юге страны температура воздуха днем ожидается в пределах +15 +18 днем, а ночью - +5 +8.

В центральных областях температура воздуха днем прогреется до ​​+11 +14 градусов, при этом ночью - будет колебаться от +4 до +6.

Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня ожидается дождь.

Днем прогнозируют +12 +14 градусов. Ночью температура опустится до +4 +6 градусов.

Дожди и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра местами будут достигать 25-30 м/с. Также сильный ветер ожидается в Киеве и области.

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