На западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках: возможны подтопления
Фото: уровень воды (pixabay)
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ровенской областей. В связи с этим возможны подтопления заводей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, 1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти. Местами возможны затопления:
- на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;
- возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;
- возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровенской области;
- достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.
Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в Украине ожидается потепление погоды. Оттепель поднимет уровень воды в реках, а также будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.
Также сообщалось, что сегодня погода в Украине будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется до +8 градусов.