На заході України очікується підвищення рівня води в річках: можливі підтоплення
Фото: рівень води (pixabay)
Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках Львівської, Волинської та Рівненської областей. У зв'язку з цим можливі підтоплення заплав.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, 1-3 березня очікується поступовий підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на річках басейнів Західного Бугу (Львівська та Волинська області) і Прип'яті. Місцями можливі затоплення:
- на річці Рата біля села Межиріч (Львівська обл.) можливе досягнення відміток початкового затоплення господарських споруд;
- можливий вихід води на заплаву в районі поста міста Дубровиця річки Горинь Рівненської області;
- можливо подальше затоплення заплавних територій в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волинської області та Заричнянском районі Рівненської області;
- досягнення відміток затоплення присадибних ділянок (двір, господарських будівель) в прирічкових населених пунктах Ратневского району Волинської області
Раніше РБК-Україна писало, що в найближчі дні в Україні очікується потепління погоди. Відлига підніме рівень води в річках, а також буде сприяти підвищеної лавинної небезпеки в горах.
Також повідомлялося, що сьогодні погода в Україні буде похмурою, місцями очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря підніметься до +8 градусів.