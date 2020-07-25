На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра. Такая ситуация будет наблюдаться во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Повышение уровня воды в реках ожидается в течение трех дней.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра над уровнями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что погода в стране станет теплее с 24 июля, а до конца недели на большинство территорий вернется жара до +30 градусов и выше.

Также сообщалось, что в результате паводков на западе Украины остаются поврежденными более 500 километров дорог и 213 мостов.