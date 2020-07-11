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На западе Украины не осталось подтопленных населенных пунктов

Украина, Суббота 11 июля 2020 10:25
На западе Украины не осталось подтопленных населенных пунктов
Фото: наводнения на западе Украины (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Всего были подтоплены 349 населенных пунктов

В Украине в западных областях больше не осталось подтопленных населенных пунктов. Изначально в результате наводнений были подтоплены 349 населенных пунктов, 7,2 тысячи подвалов и более 22 тысяч приусадебных участков.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, по состоянию на 11 июля остаются разрушенными 202,4 км автодорог. Из них 201 км - в Ивано-Франковской области, и 1 км - в Черновицкой области. Также в результате стихии поврежденными остаются 549 км автодорог, большинство из которых на Прикарпатье.

Все с начала паводков силами ГСЧС было спасено 478 человека, 721 человека эвакуировано, а также более 1,3 тысячи жителей подтопленных районов отселено.

Ранее РБК-Украина писало, что жертвами паводков на западе Украины стали четыре человека.

Также сообщалось, что правительство выделило 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.

Позже Верховная рада приняла решение о выделении еще 2 млрд гривен на преодоление последствий стихии.

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