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На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение в западных областях. В этом регионе будут дожди и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, в Украине с начала недели сильная жара, температура воздуха достигает +36 градусов. В Киеве обновлены два температурных рекорда.

В среду в городе среднесуточная температура воздуха составила 27,0 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

Напомним, в Украину сует холодный атмосферный фронт.

Отметим, в Закарпатской области вчера шли сильные дожди. Спасатели предупредили о возможном образовании небольших селевых потоков.

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