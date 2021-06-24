На заході України оголошено штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередження у західних областях. У цьому регіоні будуть дощі та шквали.
Завтра у західних областях вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівеньнебезпечності, жовтий).
Зазначимо, в Україні від початку тижня сильна спека, температура повітря досягає +36 градусів. Зокрем, у Києві оновлено два температурних рекорди.
У середу у місті середньодобова температура повітря становила 27,0 градусів тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.
Нагадаємо, в Україну суне холодний атмосферний фронт.
Зазначимо, у Закарпатській області вчора йшли сильні дощів. Рятувальники попередили про можливе утворення невеликих селевих потоків.