На западе Украины ожидается ухудшение погоды

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях Украины в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях страны ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине 16 июня местами будет дождливой и с грозами. В воскресенье, по данным синоптиков, столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Осадки ожидаются в Одесской, Винницкой, а также западных и восточных областях.

В Киеве 16 июня будет жарким и без осадков. Температура воздуха в столице днем прогреется до +32.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье температура воздуха в Украине местами поднимется до +35. Ночью столбики термометров опустят до +18...+24.

Также Диденко дала прогноз на понедельник, 17 июня. Так, неделя начнется с локальных дождей в западных и северных областях, которые поведут за собой временное снижение температуры.

Как писало РБК-Украина, 16 июня на реках Украины ожидается поднятие уровня воды, что может призвесити к подтоплению. Уровень воды поднимется в реках Одесской и Львовской областей.