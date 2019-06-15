В Украине завтра ожидается до +35

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В некоторых областях страны возможны кратковременные дожди

В воскресенье, 16 июня, погода в Украине будет преимущественно жаркой, днем температура воздуха местами поднимется до +35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как прогнозирует синоптик, воскресенье в Украине будет жарким, температура воздуха будет колебаться от +30 до +35, только местами +29. Ночью столбики термометров опустят до +18...+24.

Однако, в некоторых областях страны ожидаются кратковременные дожди.

"В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами на Харьковщине, Луганщине, в Донецкой, Винницкой, Житомирской и на западе Киевской области. В отдельных районах западной части Украины", - сообщила Диденко.

В столице, по данным синоптика, 16 июня будет также жарким и без осадков. Температура днем будет колебаться от +31 до +33.

Также Диденко дала прогноз на понедельник, 17 июня. Так, неделя начнется с локальных дождей в западных и северных областях, которые поведут за собой временное снижение температуры.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня большую часть Украины накроют дожди с грозами. Сухо и тепло будет только в южных, восточных и некоторых центральных областях. Температура воздуха днем поднимется до +32.