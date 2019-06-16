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В Украине сегодня ожидаются грозы

Новости » Общество    16.06.2019 - 10:00
В Украине сегодня ожидаются грозы
Иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)

В столице Украины без осадков

Погода в Украине 16 июня будет местами дождевой с грозами, температура воздуха составит до +34 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны ожидаются грозы, температура воздуха днем +28 +32, ночью +17+19. В центральных регионах без осадков, температура воздуха днем +29 +34, ночью +17 +20. На юге без осадков, кроме Одесской области, температура воздуха днем +31 +34, ночью +19 +23. В Крыму без осадков, температура днем +30 +32, ночью +17 +19.

На западе страны ожидается дождь с грозами, температура воздуха днем +29 +33, ночью +16 +20. В северных областях без осадков, температура днем +28 +30, ночью +15+19 градусов.

В Украине сегодня ожидаются грозы

Погода в Киеве на сегодня

В столице 16 июня без осадков, температура воздуха днем +30 +32, ночью +18 +20.

В Украине сегодня ожидаются грозы

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