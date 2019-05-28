На западе Украины объявили угрозу затопления дорог

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Также сохраняется угроза подтоплений населенных пунктов

Погода на западе Украины 28 мая будет способствовать затоплению дорог и населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня продолжится повышение уровней воды на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

Кроме того, 28 мая на реках бассейна Припяти - на 0,2-0,8 м над уровнями по состоянию на 08:00 24 мая с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно затопление дорог местного значения, хозяйственных объектов и с х угодий в ряде сел Любешевского и Маневицкого районов Волынской области, а также Сарненского района Ровенской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 мая в западной части пройдут дожди с грозами, на остальной территории преимущественно без осадков. По данным синоптиков, в четверг и пятницу, 30-31 мая, в Украину снова вернутся дожди. С конца недели на западе страны ожидается похолодание, а со следующего понедельника, 3 июня, оно распространится на большинство областей.