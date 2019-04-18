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УЗ открывает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем

Новости » Общество    18.04.2019 - 17:28
УЗ открывает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Беспересадочные вагоны начнут курсировать завтра

"Укрзализныця" с 19 апреля запускает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем (Польша). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля 2019 года в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов. Перепричеплення будут осуществляться на станции Львов до поезда № 90/89 Львов - Перемышль.

Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля 2019 года в составе поезда № 35/36 Перемышль - Одесса с перепричепленням в Львове с поезда № 70/69 Львов - Мариуполь.

Сообщается, что стоимость билета зависит от курса валюты в день его покупки. По состоянию на сегодня полная стоимость проездного документа 1814,32 грн, детский билет в сочетании Днепр - Перемышль стоит 1161,76 грн. Билеты на назначенную дату можно купить в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что с 27 по 31 мая 2019 года в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши движение поездов на участке Перемышль - Медыка не будет.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила еще два дополнительные поезда сообщением Киев-Львов на Пасхальные и майские праздники.

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