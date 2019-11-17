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Из Львова в Берлин ежедневно можно будет доехать поездом

Новости » Общество     17.11.2019 - 01:32
Из Львова в Берлин ежедневно можно будет доехать поездом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Перемышле будет работать пересадка

Поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Согласно зимнему расписанию, поезд "Укрзализныци" №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный ж/д вокзал Берлина в 9:48. Таким образом, время на пересадку с украинского поезда в Перемышле составит 1 час 9 минут.

В обратном направлении поезд из немецкой столицы будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18. То есть время пересадки составит 1 час 40 минут.

Отметим, что сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" с 19 апреля запустила прямое сообщение между Днепром и Перемышлем (Польша).

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