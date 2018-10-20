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На западе и севере Украины до конца суток ожидается туман и плохая видимость

Новости » Общество    20.10.2018 - 17:13
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В Украине, в западных и северных областях, до конца суток 20 октября ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 20 октября в западных и северных областях туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в Киеве на выходных будет закрыто движение на участке проспекта Леся Курбаса в связи с устройством верхнего слоя покрытия. Движение будет ограничено от ул. Владимира Покатила к ул. Академика Королева в направлении центра города.

20 октября будет перекрыто движение с 07:00 до 21:00, а 21 октября - с 07:00 до 18:00.

Кроме того, в Киеве на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы начали устанавливать дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/ч.

 

 

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