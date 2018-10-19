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Рух транспорту буде обмежено на проспекті Леся Курбаса

У Києві на вихідних буде обмежено рух на Борщагівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух транспорту буде закрито на ділянці проспекту Леся Курбаса у зв’язку з улаштуванням верхнього шару покриття. Рух буде обмежено від вул. Володимира Покотила до вул. Академіка Корольова у напрямку центру міста.

Так, 20 жовтня буде перекрито рух з 07:00 до 21:00, а 21 жовтня - із 07:00 до 18:00.

Киян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.

Зазначимо, у Києві дозволили їздити зі швидкістю 80км/год на 17 вулицях. Крім того, за даними Міністерства внутрішніх справ України, в інших містах України також можуть дозволити їздити із вказаною швидкістю руху на деяких вулицях.

Крім того, в Україні з 8 жовтня на дорогах міжнародного та національного значення розпочали працювати у пілотному режимі портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, призначені для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів.