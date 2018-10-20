На заході та півночі України до кінця доби очікується туман і погана видимість

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

В Україні, в західних та північних областях, до кінця доби 20 жовтня очікується туман, видимість 200-500 м. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 20 жовтня у західних та північних областях туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, у Києві на вихідних буде закрито рух на ділянці проспекту Леся Курбаса у зв’язку з улаштуванням верхнього шару покриття. Рух буде обмежено від вул. Володимира Покотила до вул. Академіка Корольова у напрямку центру міста.

20 жовтня буде перекрито рух з 07:00 до 21:00, а 21 жовтня - із 07:00 до 18:00.

Окрім того, у Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.