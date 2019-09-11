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На западе Польши застрелили украинку

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 21:48
На западе Польши застрелили украинку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

После убийства злоумышленник сбежал в Германию

В городе Гожув Великопольский на западе Польши в среду днем, 11 сентября, в общественной прачечной местный житель застрелил из пистолета работницу этого заведения, 26-летнюю украинку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.pl.

Как сообщается, после побега и преследования убийцу украинки застрелила полиция неподалеку от Берлина.

“Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти”,- заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

По информации местных СМИ, 26-летний Павел Р. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он уехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполіції и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Кроме того, в турецкой Анталье задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Сообщается, что убийство произошло 4 сентября возле пляжа "Анталия Лайф Парк".

Полиция обнаружила тело женщины возле трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый. У мужчины были обнаружены драгоценности украинки. Кроме этого, задержанный ранее осуждался за преступления.

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