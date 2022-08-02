На западе Канады проводят масштабную эвакуацию: что произошло

В канадской провинции Британская Колумбия вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти объявили эвакуацию местного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Пока неизвестно причины возгорания, но огонь стремительно распространяется и уже охватил 22 кв. км. За сутки его площадь расширилась в пять раз.
Следовательно, жителям 324 жилищ приказали немедленно эвакуироваться жителям еще 438 - подготовиться к возможному выезду.
Сейчас пожарные пытаются взять пламя под контроль с помощью авиатехники.
Напомним, в канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным. В результате инцидента погибли люди.