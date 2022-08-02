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На заході Канади проводять масштабну евакуацію: що сталося

Фото: На заході Канади спалахнула лісова пожежа (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У канадській провінції Британська Колумбія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада оголосила евакуацію місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Наразі невідомо причини загоряння, але вогонь стрімко поширюється та вже охопив 22 кв. км. За добу його площа розширилася вп'ятеро.

Відтак, мешканцям 324 осель наказали негайно евакуюватися, жителям ще 438 - підготуватися до можливого виїзду.

Наразі пожежники намагаються взяти полум'я під контроль за допомогою авіатехніки.

Нагадаємо, у канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. В результаті інциденту загинули люди.

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Канада