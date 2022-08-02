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На западе Канады проводят масштабную эвакуацию: что произошло

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Вторник 02 августа 2022 06:41
На западе Канады проводят масштабную эвакуацию: что произошло Фото: На западе Канады вспыхнул лесной пожар (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В канадской провинции Британская Колумбия вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти объявили эвакуацию местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Пока неизвестно причины возгорания, но огонь стремительно распространяется и уже охватил 22 кв. км. За сутки его площадь расширилась в пять раз.

Следовательно, жителям 324 жилищ приказали немедленно эвакуироваться жителям еще 438 - подготовиться к возможному выезду.

Сейчас пожарные пытаются взять пламя под контроль с помощью авиатехники.

Напомним, в канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным. В результате инцидента погибли люди.

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