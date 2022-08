На западе Канады проводят масштабную эвакуацию: что произошло

Пока неизвестно причины возгорания, но огонь стремительно распространяется и уже охватил 22 кв. км. За сутки его площадь расширилась в пять раз.

Следовательно, жителям 324 жилищ приказали немедленно эвакуироваться жителям еще 438 - подготовиться к возможному выезду.

Сейчас пожарные пытаются взять пламя под контроль с помощью авиатехники.

#KeremeosCreekWildfire from Highway 3A just before noon. Helicopters working hard. Very steep terrain and hot winds. pic.twitter.com/6xCAfyjJu3