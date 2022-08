На заході Канади проводять масштабну евакуацію: що сталося

Наразі невідомо причини загоряння, але вогонь стрімко поширюється та вже охопив 22 кв. км. За добу його площа розширилася вп'ятеро.

Відтак, мешканцям 324 осель наказали негайно евакуюватися, жителям ще 438 - підготуватися до можливого виїзду.

Наразі пожежники намагаються взяти полум'я під контроль за допомогою авіатехніки.

#KeremeosCreekWildfire from Highway 3A just before noon. Helicopters working hard. Very steep terrain and hot winds. pic.twitter.com/6xCAfyjJu3