На западе Франции произошло сильное землетрясение

На западе Франция в пятницу, 21 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как заявили во французской Национальной сейсмической службе, эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир, что на западе страны.

Отмечается, что толчки были ощутимы по всей стране, в частности, в Ле-Мане, Нанте, Ренне, Кане, Бордо и Нормандии. На данный момент информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японском море рядом с префектурой Ямагата (Япония) произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 баллов. В результате землетрясения пострадал по меньшей мере 21 человек. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений через подземные толчки.

РБК-Украина писало, что у берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м. Землетрясение, которое спровоцировало цунами, произошло у северного побережья японского острова Хонсю

Кроме того, 16 июня в Тихом океане были зафиксированы два сильных землетрясения. Одно землетрясение магнитудой в 7,2 балла произошло у берегов Новой Зеландии, еще одно землетрясение было зафиксировано вблизи островного королевства Тонга. Мощность второго землетрясения достигала 6,1 баллов.