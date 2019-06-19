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В результате землетрясения в Японии пострадали более 20 человек

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 06:56
В результате землетрясения в Японии пострадали более 20 человек
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

Большинство пострадавших - пожилые люди

По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7.

Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 м, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушенное электроснабжение также практически полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м

РБК-Украина писало, что число жертв землетрясения в Китае выросло до 12 человек, количество пострадавших увеличилось до 134. 

У берегов Японии землетрясение спровоцировало цунами Число погибших из-за землетрясения в Китае возросло
Новости Украины землетрясениеЯпония
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