Погода в Украине продолжает ухудшаться: где будут грозы и град
Погода в Украине завтра продолжит ухудшаться. Грозы и дожди ожидаются почти по всей территории страны, местами град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части ожидают грозы. При этом отдельных районах возможен и град.
В Киеве и области завтра синоптики также прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Кроме того, украинцев предупреждают и о повышении уровней воды из-за дождей.
Так, по данным спасателей, 13-15 августа на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями, но без негативных последствий.
Вместе с тем в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.
Напомним, как сообщали синоптики, сегодня по всем областям будет дождливая погода. При этом местами ожидаются ливни и сильный ветер.