Запад не заставит Украину согласиться на уступки Путину, - Дуда

"Я не верю, что (украинцы, - ред.) согласятся на условия мира, который будет заключаться в том, что русские отнимут больше квадратных километров украинской земли… Если сегодня кто-то из политиков на Западе рассчитывает заставить украинцев уступить Путину, как это недавно было слышно от господина (бывшего премьера Италии, - ред.) Берлускони, то это глубоко неправильно", - отметил президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что будет поддерживать Украину на все 100%.

"Я не могу согласиться - в том числе и как сосед России - с тем, что Россия может безнаказанно нарушать нормы международного права, и мир с этим согласится. Я не могу смириться с тем, что Россия убивает людей в Украине, а мир делает вид, что этого не видит, чтобы не было последствий для убийц, чтобы Россия не выплачивала военные репарации за нанесенный Украине ущерб, чтобы не заставлять ее просто финансировать восстановление Украины", - добавил Дуда.