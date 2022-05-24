Захід не змусить Україну погодитися на поступки Путіну, - Дуда

"Я не вірю, що (українці, - ред.) погодяться на умови миру, який полягатиме в тому, що росіяни віднімуть більше квадратних кілометрів української землі... Якщо сьогодні хтось із політиків на Заході розраховує змусити українців поступитися Путіну, як це нещодавно було чутно від пана (колишнього прем'єра Італії, - ред.) Берлусконі, то це глибоко неправильно", - зазначив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він підкреслив, що буде підтримувати Україну на всі 100%.

"Я не можу погодитися - в тому числі і як сусід Росії - з тим, що Росія може безкарно порушувати норми міжнародного права, і світ з цим погодиться. Я не можу змиритися з тим, що Росія вбиває людей в Україні, а світ робить вигляд, що цього не бачить, щоб не було наслідків для вбивць, щоб Росія не виплачувала військові репарації за завдані Україні збитки, щоб не змушувати її просто фінансувати відновлення України", - додав Дуда.